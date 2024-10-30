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İspanya'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 62'ye Yükseldi

İspanya'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 62'ye Yükseldi
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İspanya'nın güney ve doğusunda etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye ulaştı. Meteoroloji kurumunun bildirdiğine göre bazı bölgelerde yağış miktarı 200 mm'ye kadar çıktı ve Valencia'da 'kırmızı alarm' ilan edildi.

İSPANYA'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Yetkililer hala kayıp insanların olduğunu ve arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü belirtti. İspanya'nın meteoroloji kurumu AEMET, bazı kesimlere düşen yağışın 200 mm'ye ulaştığını ve Valencia'da 'kırmızı alarm' ilan edildiğini bildirdi. Bölgedeki sel felaketinin, 1996 yılından bu yana yaşanan en büyük sel felaketi olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Valencia İspanya

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