İspanya'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 62'ye Yükseldi

İSPANYA'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Yetkililer hala kayıp insanların olduğunu ve arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü belirtti. İspanya'nın meteoroloji kurumu AEMET, bazı kesimlere düşen yağışın 200 mm'ye ulaştığını ve Valencia'da 'kırmızı alarm' ilan edildiğini bildirdi. Bölgedeki sel felaketinin, 1996 yılından bu yana yaşanan en büyük sel felaketi olduğu kaydedildi.