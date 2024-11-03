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İspanya'da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar

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İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü aşarken vatandaşlar yetkililerin müdahalelerde yetersiz kaldığını ifade ederek protestolarda bulundu. İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia'nın yüzüne çamur fırlatan bir protestocunun "Katiller! Bir kürek getirseydiniz" çıkışı ise bölgeden servis edilen görüntüye damga vurdu.

İspanya'da 29 Ekim'de özellikle ülkenin doğusundaki Valensiya bölgesinde büyük zarara neden olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e çıkarken, halen çok sayıda kayıp olduğu belirtiliyor.

Başbakan Pedro Sanchez, sel felaketinden dolayı oluşturulan Kriz Masası'nda düzenlenen toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, 208'i Valensiya, 3'ü Kastilya-La Mancha olmak üzere 211 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

5 BİN ASKER BÖLGEDE

Halen çok sayıda kayıp olduğunu, önceliğin arama ve kurtarma çalışmalara verileceğini vurgulayan Sanchez, bölgede şu anda 2 bin 500 asker olmasına rağmen 5 bin asker ve 5 bin jandarma ve polis olmak üzere 10 bin güvenlik görevlisinin daha Valensiya'ya gönderilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

"YARDIMLARIN BİRÇOK NOKTAYA ULAŞMASI UZUN SÜRÜYOR"

İspanya demokrasi tarihinde ilk kez bu kadar fazla sayıda asker ve diğer güvenlik görevlilerinin tek bir bölgeye gönderildiğini dile getiren Sanchez, "Şu ana kadar, evleri, yolları, sanayi siteleri sular altında kalan 30 binden fazla insanımızı kurtardık. O kadar büyük bir doğal afet yaşıyoruz ki rakamlar yetersiz kalıyor, yardımların birçok noktaya ulaşması uzun sürüyor ve halen evleri, garajları, belediyeleri sular altında kalan çok sayıda çaresiz insan var." dedi.

YÜZLERİNE ÇAMUR FIRLATTILAR

Öte yandan can kayıpları her gün artarken vatandaşlar da yardımların yetersiz kalmasından dolayı yetkililere tepki göstermeye devam ediyor. Düzenlenen bir protesto sırasında İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia'nın yüzüne çamur fırlatan vatandaşların "Katiller" diye bağırması dikkat çekti.

İspanya'da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Bizde depremde on binlerce insan öldü kimse bir sorumluluk almadı. Adamlara bak kral falan demiyor yapıyor yapacağını helal olsun.

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Haber Yorumlarıveli İdi:

Bizimki olsa basardı hakareti. Üstüne terör soruşturması açardı. Sonra yancıları açıklama yapardı “olmayan karizmayı” kurtarmak için. Sonra seçim olurdu,yine kazanırdı ampulspor…

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıTayfur Çoşkun:

Doğal afet bu napabilirler ki

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme45
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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Biz de maçası sıkan varsa zatıalilerine bir fındık içi atsın da göreyim . o fındığı çikolataya bularlar çikolatalı , çikolatalı ......

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

ülkede olsa mühebbet netice

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Haber YorumlarıZEYNEL ABİDİN PORTAKAL:

Ulan burada yorum yapanların neredeyse hiçbiri dürüst değil. Bizdeki felaketle karşılaştıran kıt akıllılar, ülke nüfusunun altıda birini etkileyen felakete devletin müdahalesine bakın, bir de adamların 30 bin kişinin etkilendiğini belirttiği ve bu yüzden müdahalede zorlandıklarını belirttikleri aciz açıklamaya. Herkes şunu iyi bilsin ki, dünyada hiçbir ülke o felakete aynı hızda müdahale edemezdi

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Tek soru soruyorum..Bizde bunun gibi her yıl oluyor..Kralımızın suratına çamur fırlatan olsa sonu ne olur..

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Haber YorumlarıMEHMET ALPEREN DEMİR:

Dovdurseydi korumalara

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Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Salakmis bu kral ile kraliçe bize darbe yapılıyor deselerdi çamur atabilirler miydi hiç biz dindar hristiyanların deyip her pazar kilise çıkışında poz verselerdi bence bunların hiçbiri olmazdı yada bu işin fıtratında var deselerdi

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