İspanya'daki mahkemeden emsal karar! 25 yıllık ev işlerine karşılık 4 milyon TL tazminat aldı

Dünya Emekçi Kadınlar Günü, dört bir yanda büyük coşkuyla kutlanırken, İspanya'daki bir mahkeme, ev işlerine yıllarını veren emekçi ev kadınlarını sevindiren bir karara imza attı. Mahkeme, bir adamın boşandığı eski eşine, "25 yıl boyunca ücretsiz ev işleri yaptığı" gerekçesiyle kızları için aylık bakım ücreti dahil olmak üzere tamı tamına 200 bin Euro (Yaklaşık 4 milyon TL) tazminat ödemesine karar verdi.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk bölgesine bağlı Velez-Malaga'da bir mahkeme, emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Mahkeme, evliliklerini sonlandırmak isteyen bir çiftin varlıklarının "mal ayrılığı rejimine" tabi olduğunu, yani her iki tarafın da kazandığı her şeyin sadece kendilerine ait olduğuna hükmederken, bu durum İspanyol kadın Ivana Moral'in dezavantajına gelişerek çiftin yıllar boyunca elde ettiği servet ve gayrimenkullere erişimini engelledi.

Yargıç alınan kararın ardından, Ivana'nın tüm ev işlerinden sorumlu olduğunu saptadı ve elde edilen boşanma kararına göre kocası servetine servet katarken, Ivana'nın vaktini, "evde çalışarak, yani eve ve aileye bakarak" geçirdiğini belirtti.

200 BİN EURO'LUK TAZMİNAT KARARI

Yapılan alıştırmalar sonucunda, İspanya'daki mahkemeden, bütün servet ve gayrimenkule sahip olduğu anlaşılan adamın boşandığı eski eşi Ivana Moral için "25 yıl boyunca ücretsiz ev işleri yaptığı" gerekçesiyle 200 bin Euro (Yaklaşık 4 milyon TL) tazminat ödemesi yapması kararı çıktı. Mahkemenin yargıcı, açıklanan yüklü miktardaki tazminatın, evlilik süresince kadının yaptığı işlerin asgari bedeline dayandığını ifade etti.

BAKIM ÜCRETİ DE EKLENDİ

Mahkeme ayrıca eski kocanın, biri reşit olmayan, diğeri de "18 yaşından büyük olan kızları için kadına aylık bakım ücreti ödemesi gerektiğine" de hükmetti.

"KOCAM EV DIŞINDA ÇALIŞMAMI İSTEMEDİ"

Cadena Ser radyosuna verdiği demeçte, "Kocam ev dışında çalışmamı istemedi" diyen Ivana, şu şekilde devam etti:

"Kendimi sadece ev işlerine, kocama ve eve bakmaya adadım. (Kocam) ev işlerini yapmak gibi özel bir rol üstlenmemi sağladı, öyle ki başka pek bir şey yapamaz hale geldim."

BENZER BİR KARAR DAHA ÖNCE ÇİN'DE ALINDI

Eşlerin eski eşlerine ev işleri için ödeme yapmasının emsali olan ilk karar, Pekin'deki bir boşanma davasında görüldü.

Bayan Wang, eski kocası Bay Chen için harcadığı düşünülen, "beş yıllık ücretsiz kol emeği karşılığında" mahkeme kararıyla 50 bin Yuan (Yaklaşık 135 bin TL) tahsil etti.

Karar, Çin'de yeni medeni kanunun yürürlüğe girmesinin ardından; çocuk yetiştiren, yaşlı akrabalara bakan ve ev işlerinde daha fazla sorumluluk üstlenen eşlerin, boşanmada ek tazminat talep etme hakkına sahip olmasının ardından alındı.