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İspanya'da şiddetli yağışlar, sel felaketine döndü

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İspanya'nın popüler tatil merkezi Gran Canaria, şiddetli yağışlar sonucunda büyük bir sel felaketi ile karşı karşıya. Yetkililer, turistleri güvenlik nedeniyle evlerinde kalmaları konusunda uyarırken, birçok araç suyun gücüyle denize sürüklendi. Sokaklar adeta nehirlere dönüştü. İspanya'nın ulusal meteoroloji kurumu Aemet, en yüksek tehlike seviyesi olan kırmızı alarmı ilan etti.

İspanya'nın popüler tatil merkezi Gran Canaria'da yaşanan şiddetli yağışlar sonucunda büyük bir sel felaketi meydana geldi. Yetkililer, turistleri güvenlik nedeniyle evlerinde kalmaları konusunda uyarırken, birçok araç suyun gücüyle denize sürüklendi.

Son günlerde adayı etkisi altına alan sağanak yağışlar, sokakları adeta nehirlere dönüştürdü. Sosyal medyada paylaşılan çarpıcı görüntülerde, kahverengi sel sularının içinde mahsur kalan bir kadının kurtarılma anı ve araçların sürüklenerek denize düşmesi görülüyor.

İspanya'nın ulusal meteoroloji kurumu Aemet, Gran Canaria için kırmızı alarm seviyesi ilan etti. Bu, en yüksek tehlike seviyesi olup hayati tehlike riskine işaret ediyor. Yetkililer, vatandaşlardan ve turistlerden gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını istedi.

Telde bölgesindeki Salinetas mahallesi felaketten en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Bölgede temizlik çalışmaları başlarken, itfaiyeciler ve yerel halk el birliğiyle çamur yığınlarını temizlemeye çalışıyor.

Tenerife'de de en az 80 kişi bir süpermarkette mahsur kaldığı bildirildi. Valencia bölgesinde ise önlem olarak okullar tatil edildi.

Meteoroloji uzmanları, yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam edebileceğini, ancak Çarşamba gününden itibaren hava koşullarının iyileşmesinin beklendiğini açıkladı.

Bu son sel felaketi, geçtiğimiz yıl İspanya'nın Valencia bölgesinde yaşanan ve 223 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce evin zarar gördüğü felaketi hatırlattı. O felaket, ülke tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

Yetkililer, vatandaşların ve turistlerin uyarıları dikkate almalarını ve güvenli yerlerde kalmalarını tavsiye ediyor.

İspanya'da şiddetli yağışlar, sel felaketine döndü

İspanya'da şiddetli yağışlar, sel felaketine döndü

İspanya'da şiddetli yağışlar, sel felaketine döndü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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