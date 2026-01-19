Haberler

İspanya'da tren kazası: 21 ölü

Güncelleme:
İspanya'nın Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye acil yardım ekipleri ve sahra hastanesi gönderildi.

İSPANYA'nın Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın Endülüs bölgesinin Kurtuba kentine bağlı Adamuz beldesinde, Madrid'e giden bir hızlı trenin üç vagonunun raydan çıktığı, bu sırada karşı hatta Huelva yönüne giden bir trenin de raydan çıkan vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldığı ve bazı vagonlarının devrildiği bildirildi. Kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, Kurtuba'ya beş mobil yoğun bakım ünitesi, bir lojistik destek aracı ve dört acil kritik bakım ünitesi gönderildiğini açıkladı. Adamuz'a ise bir sahra hastanesi kurulduğu, askeri acil yardım birliğinden 37 askerin gönderildiği ve yolcuların nakil işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
