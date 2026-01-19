İspanya'da tren kazası: 21 ölü

İSPANYA'nın Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın Endülüs bölgesinin Kurtuba kentine bağlı Adamuz beldesinde, Madrid'e giden bir hızlı trenin üç vagonunun raydan çıktığı, bu sırada karşı hatta Huelva yönüne giden bir trenin de raydan çıkan vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldığı ve bazı vagonlarının devrildiği bildirildi. Kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, Kurtuba'ya beş mobil yoğun bakım ünitesi, bir lojistik destek aracı ve dört acil kritik bakım ünitesi gönderildiğini açıkladı. Adamuz'a ise bir sahra hastanesi kurulduğu, askeri acil yardım birliğinden 37 askerin gönderildiği ve yolcuların nakil işlemlerinin devam ettiği belirtildi.