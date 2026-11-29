İspanya'da sandıklar açıldı ve erken genel seçimde oy verme işlemi başladı. Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez, milletvekillerinin ülkenin konut yasalarında planlanan değişiklikleri reddetmesinin ardından genel seçimin sekiz ay erken yapılmasına karar vermişti. Sanchez'in PSOE partisinin muhafazakar Halk Partisi (PP) ile yoğun bir çekişme yaşaması bekleniyor. Halk Partisi, çoğunluğu sağlamak için aşırı sağcı Vox'un desteğine ihtiyaç duyabilir. Kamuoyu yoklamaları, başbakanın rakibi Alberto Nunez Feijoo'ya göre az farkla geride olduğunu gösteriyor. Fakat ancak Sanchez Cuma günü destekçilerine zaferin mümkün olduğundan emin olduğunu söyledi.Milyonlarca İspanyol, Pazar günü saat 23: 00'e kadar oy kullanabilecek.Seçim sandıkları kapandıktan yaklaşık bir saat sonra geçici sonuçların açıklanması bekleniyor, resmi sonuçlar ise gece boyunca ve Pazartesi sabahına kadar açıklanacak.Seçim kampanyasının en belirgin teması uygun fiyatlı konut eksikliği oldu. Geçim sıkıntısı ve göç de kampanyanın önemli başlıklarındandı. 2018'den beri iktidarda olan Sanchez, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkması ve ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmesiyle uluslararası arenada yüksek bir profil kazandı.Ancak konut krizinin yanı sıra yolsuzluk skandalları ve iki demiryolu kazası iç işlerinde olumsuz etkiledi.Sanchez'in partisi parlamentoda en çok sandalyeyi kazanırsa, sol partilerle bir koalisyon kurmakta zorlanması muhtemel.Feijoo'nun partisi hükümet kurarsa, bu Santiago Abascal liderliğindeki Vox'un desteğiyle gerçekleşecekBu iki parti şu anda İspanya'nın dört bölgesinde iktidarı paylaşıyor ancak Vox'un ulusal hükümetteki varlığı İspanya'da önemli sonuçlar doğurabilir ve Avrupa'daki güç dengesini yeniden şekillendirebilir.Vox, "ulusal öncelik" gibi politikaları destekliyor. Bu politikalar arasında sosyal yardımlarda İspanyol vatandaşlarına öncelik verilmesi ve ekonomiye katkıda bulunmadığı düşünülen yabancıların "geri gönderilmesi" yer alıyor.Karşıtları partinin ideolojisini diktatör Francisco Franco döneminin bazı yönlerini anımsattığını söylüyor, Vox ise bu görüşü reddediyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .