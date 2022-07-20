İspanya'da aşırı sıcaklar en az 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya'da aşırı sıcaklar en az 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

AA - Alaattin Doğru - Dünya
 - Güncelleme:

İspanya'da 45 dereceyi aşan sıcaklıklar, hayatı felç etti. 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasıyla ülkede en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Fransa basınının İspanya Meteoroloji Ajansı'nca (AEMET) yayımlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz'da "1975'ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.

500'DEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Başbakan Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, 500'den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı.

45 DERECEYİ AŞAN SICAKLIKLAR

İspanya'da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Alaattin Doğru - Dünya

İspanya Fransa Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title