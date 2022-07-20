İspanya'da aşırı sıcaklar en az 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu İspanya'da 45 dereceyi aşan sıcaklıklar, hayatı felç etti. 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasıyla ülkede en az 500 kişi hayatını kaybetti. Fransa basınının İspanya Meteoroloji Ajansı'nca (AEMET) yayımlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz'da "1975'ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi. 500'DEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ Başbakan Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, 500'den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı. 45 DERECEYİ AŞAN SICAKLIKLAR İspanya'da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı. AA / Alaattin Doğru - Dünya İspanya Fransa Dünya Güncel Haberler

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