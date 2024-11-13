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İspanya'da 8 Özerk Bölge için Sel Alarmı

İspanya'da 8 Özerk Bölge için Sel Alarmı
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İspanya'da Meteoroloji Enstitüsü, 8 özerk bölge için sel ve su baskını alarmı verdi. Kırmızı alarm Endülüs ve Katalonya'da, turuncu alarm ise Galisya, Cantabria, Kastilya ve Leon ile Kastilya-La Mancha bölgelerinde geçerli. Malaga'da 3 bin kişi tahliye edildi.

İSPANYA'nın 8 özerk bölgesinde sel alarmı verildi.

İspanya'da Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), ülkedeki 8 özerk bölgede olası sel ve su baskınlarına karşı alarm verdi. AEMET, Endülüs bölgesindeki Malaga ve Katalonya bölgesindeki Tarragona kentlerini özellikle uyarırken, buralarda kırmızı alarma geçildiği aktarıldı.

Turuncu alarmın verildiği kuzeydeki Galisya, Cantabria, Kastilya ve Leon ile ortadaki Kastilya-La Mancha bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Malaga'da ise nehir kıyısındaki Guadalhorce kasabasında yaklaşık 3 bin kişi, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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