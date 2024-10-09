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İspanya Başbakanı Sanchez'den AB'ye Göç Anlaşması Talebi

İspanya Başbakanı Sanchez'den AB'ye Göç Anlaşması Talebi
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nden göç ve iltica anlaşmasının 2025 yazında uygulanmasını isteyeceğini açıkladı. Düzensiz göç ile mücadelede AB'nin ortak sorumluluk ve destekleyici politika uygulaması gerektiğini vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nden (AB), göç ve iltica anlaşmasının, 2025 yazından itibaren uygulanmasını isteyeceğini duyurdu.

İspanya'da son yıllarda endişe duyulan konuların başında yer alan göç, bugün İspanya Meclisi'nde tartışıldı. Başbakan Pedro Sanchez, konuşmasında, "Düzensiz göç ile mücadele, AB'nin ortak sorumluluk ve destekleyici bir politika uygulamasıyla sağlanacak" dedi.

Sanchez, düzensiz göçmenlerin AB ülkelerine dağıtımını planlayan, geçen yıl İspanya'nın AB dönem başkanlığında kabul edilen ve Haziran 2026'da yürürlüğe girmesi öngörülen Göç ve İltica Anlaşması'nın 2025 yazında yürürlüğe girmesini AB Komisyonu'ndan talep edeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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