İslamabad'da Patlama: 12 Ölü, 21 Yaralı
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, bölge mahkemesi yakınlarında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
