İİT-Arap Birliği Ortak Zirvesi Katar'da Başladı

İİT-Arap Birliği Ortak Zirvesi Katar'da Başladı
Güncelleme:
İSLAM İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesi Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

İSLAM İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesi Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katıldı. Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından üçüncü kez olağanüstü toplanacak zirvede, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı, İsrail'in saldırılarına karşı atılabilecek adımlar ve bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

