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İskoçya Eski Birinci Bakanı Hamza Yusuf'tan Dünya Liderlerine Eleştiri

İskoçya Eski Birinci Bakanı Hamza Yusuf'tan Dünya Liderlerine Eleştiri
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İskoçya'nın eski Birinci Bakanı Hamza Yusuf, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarının ardından dünya liderlerinin sessizliğini eleştirerek, İngiltere Hükümeti'ne öfke ve kınama çağrısı yaptı.

Şara Zehra ÖZBEY, BİRLEŞİK Krallık'ı oluşturan dört ulustan biri olan İskoçya'nın eski Birinci Bakanı Hamza Yusuf, Lübnan'da ve bölgede yaşananlara dünya liderlerinin sessiz kaldığını vurgulayarak, İngiltere Hükümetine 'öfke ve kınamanız nerede?' sorusunu sordu.

İskoçya eski Birinci Bakanı Hamza Yusuf, İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında en az 14 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Hamza Yusuf, dünya liderlerinin yaşananlara sessiz kaldığını vurgulayarak, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'ye 'öfke ve kınamanız nerede?' dedi. Hamza Yusuf açıklamasında, "Lübnan'daki çirkin saldırılarla ilgili olarak siyasi liderler neden bu kadar ahlaki korkaklık sergiliyor? Çocukları ve Hizbullah ile hiçbir ilgisi olmayan pek çok masum insanı öldüren ayrım gözetmeyen saldırılar ile ilgili olarak öfke ve kınama nerede? " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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