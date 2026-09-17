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İrlanda, Gazze'deki insani kriz nedeniyle Eurovision 2027'ye katılmayacak

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İrlanda, Gazze'deki insani kriz nedeniyle Eurovision 2027'ye katılmayacak
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İrlanda, Gazze'de devam eden can kayıpları ve insani kriz nedeniyle 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını açıkladı. İrlanda'nın kamu yayıncısı RTE de yarışmayı yayımlamayacağını duyurdu. Böylece İrlanda, Eurovision'a üst üste ikinci yıl katılmamış olacak.

(ANKARA) - İrlanda, Gazze'de devam eden can kayıpları ve insani kriz nedeniyle 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını açıkladı. İrlanda'nın kamu yayıncısı RTE de yarışmayı yayımlamayacağını duyurdu. Böylece İrlanda, Eurovision'a üst üste ikinci yıl katılmamış olacak.

RTE'den yapılan açıklamada, Gazze'de devam eden can kayıpları ve çok sayıda sivilin hayatını tehdit eden insani kriz nedeniyle İrlanda'nın 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağı, yarışmanın da RTE'de yayımlanmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green'in İrlanda'nın kararından üzüntü duyduklarını ancak karara saygı gösterdiklerini söylediği aktarıldı. Green'in, İrlanda'nın Eurovision ailesinin değerli bir parçası olduğunu ve yokluğunun hissedileceğini belirttiği kaydedildi.

Eurovision'un resmi sosyal medya hesabından da İrlanda'nın Eurovision 2027'de yer almayacağı doğrulandı.

Eurovision 2027 Şarkı Yarışması, bu yıl yarışmayı kazanan Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde düzenlenecek.

2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda da İsrail'in katılımını protesto eden İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya ile birlikte yarışmaya katılmamıştı. Hollanda'nın kamu yayıncısı AvroTros da Ağustos ayında 2027 Eurovision'u boykot edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA
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