İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, dün gece yaşanan olaylar sonrası suçlulara karşı sert önlemler alacaklarını söyledi

İrlanda'nın Dublin şehrinde yaşanan sağcı gösteriler ve şiddet olaylarının ardından Başbakan Leo Varadkar, suçlulara karşı sert önlemler alacaklarını ve nefret ile kışkırtma yasalarını sıkılaştıracaklarını açıkladı

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, sağcı kalabalığın Dublin'de gece boyunca düzenlediği saldırılar sonrasında 34 kişinin gözaltına alınmasının ardından sert önlemler alacaklarını taahhüt etti.

Şiddeti "İrlanda üzerinde bir utanç" olarak nitelendiren Varadkar, hükümetinin suçluları cezalandırmak ve nefret ve tahrik yasalarını sıkılaştırmak için "hukukun tam kaynaklarını" kullanacağını söyledi. Polis, olayları "aşırı sağ ideoloji tarafından yönlendirilen deli bir fraksiyon" olarak nitelendirdi.

Çatışmalar, Perşembe günü bir okulda bir kadın ve üç çocuğa yönelik yapılan bıçak saldırısının ardından Dublin'in merkezinde patlak verdi. Bir kız çocuğu ciddi şekilde yaralandı. Aynı saldırıda bir kadın ve diğer iki küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, bıçaklama olayıyla bağlantılı olarak hastanede tutulan bir adamın uyruğu hakkında yorum yapmadı.

Ancak, şüphelinin etnik kökenine dair sosyal medya gönderileri hemen ortaya çıktı ve birkaç anti-göçmen protestocu, olay yerine gelerek polisle çatıştı.

Daha sonra, en az 100 kişi İrlanda başkentinin merkezinde sokaklara çıktı, bazıları metal sopalarla silahlanmış ve yüzlerini kapamıştı.

Polis, olayları "bir avuç vandallık yapan küçük bir grup" tarafından neden olduğunu söyledi.

Polis kordonu, İrlanda parlamento binası Leinster House etrafına da kuruldu ve Mounted Support Unit'den polisler yakındaki Grafton Street'teydi.

Çatışmalar sırasında birkaç polis aracı ve tramvay hasar gördü, şehrin O'Connell Köprüsü'nde bir otobüs ve otomobil ateşe verildi.

Dükkan vitrinlerinin kırıldığı, mağazaların yağmalandığı bildirildi.

Şehirdeki tüm toplu taşıma, tramvaylar ve otobüsler, durduruldu ve birçok firma çalışanlarına Cuma günü evden çalışma çağrısında bulundu.

Polis, olaylara karışan 34 kişinin gözaltına alındığını ve yakında birçok kişinin daha gözaltına alınmasını beklediklerini açıkladı.

Şiddetin başlama nedenini aşırı sağcı ajitatörler olarak suçladılar.

İrlanda'nın en üst polis memuru Garda Komiseri Drew Harris, "Aşırı sağ ideoloji tarafından yönlendirilen tam bir deli holigan fraksiyonumuz var" dedi. "Dün gece gördüğümüz olağanüstü bir şiddet patlamasıydı. Bu, on yıllardır görmediğimiz sahnelerden biriydi."

Terörist bir bağlantı olasılığını da göz ardı etmediklerini ekledi.

Varadkar, İrlanda, nefret ve tahrikle ilgili yasalarını "modernleştirecek", dedi. İrlanda parlamentosunda aşırı sağ partiler veya politikacılar bulunmasa da, son bir yılda anti-göçmen protestoları arttı. Hükümet, son bir protestonun milletvekillerini içeride sıkıştırmasının ardından parlamento çevresindeki güvenliği gözden geçiriyor.