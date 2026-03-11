İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş 12. gününe girerken ABD basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in, ABD'nin İran'a yönelik ilk saldırıları sırasında ağır yaralandığı, hatta hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü.

HAFİF YARALANDI

Bu iddiaların gündeme bomba gibi düşmesinin ardından İranlı bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İran'ın yeni dini Lideri Mücteba Hamaney'in düzenlenen saldırılarda hafif yaralandığını bildirdi. Sağlık durumu iyi olan Mücteba Hamaney'in görevine devam ettiği bildirildi.

LİDER OLDU AMA HER ŞEYİNİ KAYBETTİ

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney, devam eden savaş sürecinde ailesinden birçok yakınını kaybetti. Hameney'in babası Ayetullah Ali Hameney başta olmak üzere ailesinden çok sayıda kişinin saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

BABASI ALİ HAMENEY İLK SALDIRILARDA ÖLDÜ

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney, savaşın ilk günlerinde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti. İran yönetiminde uzun yıllar etkili bir figür olan Ali Hameney'in ölümü, ülkede liderlik sürecini hızlandırdı ve ardından Mücteba Hameney yeni dini lider olarak seçildi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNU DA KAYBETTİ

Saldırılarda Mücteba Hameney'in eşi Zahra Haddad Adel de yaşamını yitirdi. Aileye yönelik saldırılarda Hameney'in oğullarından birinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

AİLESİNDEN ÇOK SAYIDA KAYIP VERDİ

Savaş sırasında Hameney ailesinden başka kayıplar da yaşandı. Mücteba Hameney'in kız kardeşi, kayınbiraderi ve bazı akrabaları da saldırılarda hayatını kaybedenler arasında yer aldı. Ayrıca Ali Hameney'in torunlarından bazılarının da saldırılarda öldüğü bildirildi.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Mücteba Hamaney, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ikinci oğludur ve uzun yıllardır İran siyasetinde etkili isimlerden biri olarak anılıyor. 1969 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğan Hamaney, dini eğitimini Kum kentindeki medreselerde aldı.

İran'da resmi bir devlet görevi bulunmamasına rağmen, özellikle Devrim Muhafızları ve muhafazakâr siyasi çevrelerle yakın ilişkileri nedeniyle ülke siyasetinde etkili bir figür olarak değerlendiriliyor. Mücteba Hamaney'in adı, özellikle İran'ın iç siyasi dengeleri ve dini liderlik tartışmaları kapsamında sık sık gündeme geliyor.

2009 yılında İran'da tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan protestolar sırasında da adı kamuoyunda öne çıkmış, bazı siyasi çevreler Hamaney'in perde arkasında etkili olduğunu iddia etmişti.

Uzun süredir İran'ın dini ve siyasi yapısı içinde güçlü bir konumda olduğu belirtilen Mücteba Hamaney, babası Ayetullah Ali Hamaney'nin ardından ülkenin dini liderliği için adı geçen isimlerden biri olarak gösteriliyordu.