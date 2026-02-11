Haberler

İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İranlı yetkili Ali Larijani, nükleer müzakerelerin ilk turunun ardından Umman'da temaslarda bulundu. Larijani'nin görüşmelere giderken giydiği eski ve yıpranmış ceketi dikkat çekti.

İran'ın en üst düzey güvenlik yetkililerinden Ali Larijani, Tahran ile Washington arasında yürütülen nükleer müzakerelerin ilk turunun tamamlanmasının ardından Umman'a gitti. Larijani, burada bölge ülkelerinin devlet başkanları ve krallarıyla temaslarda bulundu.

KIYAFET TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmeler diplomatik açıdan önem taşırken, Larijani'nin tercih ettiği kıyafet de gündeme geldi. Eski ve yıpranmış olduğu görülen ceketi, özellikle sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

İşte sosyal medyada da gündem olan o kıyafet;

İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

ABD'DEN İRAN'A 4 ŞART

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, Devrim Muhafızlarına bağlı dergide, İran ile ABD heyetleri arasında Umman'da yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Umman'daki müzakerelerden önce İran'a dört şart sunduğunu ve bu şartların kabul edilmemesi durumunda saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu belirten Gazenferi, ülkesinin bu tehditler ve psikolojik savaş karşısında teslim olmadığını ifade etti.

İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

RESTİ ÇEKTİLER

Gazenferi, ABD'nin balistik füze programı, bölgesel vekil gruplara verilen destek, zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer meseleyi müzakere konusu yapmak istediğini hatırlattı. Gazenferi, İran'ın savunma yeteneklerinin müzakere konusu olamayacağını ve müzakereler sürse de askeri tedbirlerin alınmaya devam edildiğini söyledi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Beşiktaş krizi ayrılık getirdi

Süper Lig devi yüzünden işinden oldu
Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller 'acil' koduyla Meclis'e çağırıldı

Meclis'te Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla çağırıldı
Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar

Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar