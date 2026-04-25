İran zenginleştirilmiş uranyumdan nükleer silah yapabilir mi?

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoku yeniden gündemde. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın savaşı sona erdirmek için yapılacak bir anlaşma kapsamında bu stoku devretmeyi kabul ettiğini söyledi.

Ancak İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, 20 Nisan'da Associated Press'e yaptığı açıklamada bu iddiayı yalanladı ve böyle bir fikrin "masaya bile gelmeyeceğini" söyledi.

Taraflar daha kapsamlı barış görüşmelerine giden yolu müzakere ederken, bu malzemeye ne olacağı sorusu tartışmaların en önemli başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.

Peki zenginleştirilmiş uranyum nedir ve neden bu kadar önemli?

Zenginleştirilmiş uranyum nedir?

Uranyum, Dünya'nın kabuğunda doğal olarak bulunan bir element.

Temelde iki izotoptan oluşur: U-238 ve U-235.

Doğal uranyumun yüzde 99'undan fazlası U-238'dir ve bu izotop nükleer zincir reaksiyonunu kolayca sürdüremez. Yaklaşık yüzde 0,7'lik kısmı ise U-235'tir. Bu izotop kolayca bölünerek nükleer fisyon adı verilen süreçte enerji açığa çıkarır.

Uranyumun kullanılabilir hale gelmesi için U-235 oranının artırılması gerekir. Bu işleme "zenginleştirme" denir.

Önce uranyum gaz haline getirilir. Ardından bu gaz, çok yüksek hızlarda dönen santrifüj olarak isimlendirilen makinelere verilir.

Santrifüjler dönerken daha ağır olan U-238 dışa doğru hareket eder, daha hafif olan U-235 merkeze yakın kalır.

Bu sayede daha nadir ama işe yarayan U-235, daha yaygın olan U-238'den kademeli olarak ayrıştırılır.

Elde edilen daha yoğun uranyum, santrifüjün bir ucundan alınır.

Nükleer reaktörlerde kullanılan uranyum ile silahlarda kullanılan arasındaki fark nedir?

Zenginleştirme seviyesine göre uranyum farklı amaçlarla kullanılabilir.

Genellikle yüzde 3 ile yüzde 5 oranında U-235 içeren düşük zenginleştirilmiş uranyum, ticari nükleer santrallerde yakıt olarak kullanılır.

Bu oran, kontrollü bir zincir reaksiyon için yeterli olsa da silah üretimi için gereken seviyenin çok altındadır.

Yüzde 20 veya daha fazla zenginleştirilmiş uranyum araştırma reaktörlerinde kullanılabilir.

Nükleer silah için uranyumun yaklaşık yüzde 90 oranında zenginleştirilmiş olması gerekir.

Bu seviyede, nükleer reaksiyonun çok kısa sürede kontrolden çıkması için gerekli koşullar oluşur. Yeterli miktarda bu malzeme bir araya geldiğinde atomlar son derece hızlı bölünmeye başlar ve saniyenin çok küçük bir bölümünde muazzam miktarda enerji açığa çıkar.

Sivil ve askeri kullanım arasındaki temel fark ise şudur:

Bir reaktörde yakıt düşük seviyede zenginleştirilir ve reaksiyon bilinçli olarak yavaşlatılarak dikkatle kontrol edilir. Enerji aylar ya da yıllar boyunca kademeli olarak açığa çıkar.

Bir bombada ise amaç reaksiyonun aynı anda ve kontrolsüz biçimde gerçekleşmesi, yani tam tersidir.

2015 yılında Çin, Fransa, Almanya, Rusya, ABD ve İngiltere ile yapılan anlaşma kapsamında İran'ın uranyumu yüzde 3,67'den fazla zenginleştirmesine izin verilmiyordu.

Anlaşma ayrıca İran'ın uranyum stokunu 300 kilogramla sınırlandırıyor, çalıştırabileceği santrifüj sayısını kısıtlıyor ve Fordo'daki yeraltı tesisinde zenginleştirme faaliyetlerini yasaklıyordu.

Ancak ABD, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde, Mayıs 2018'de bu anlaşmadan çekildi.

Zenginleştirme seviyesi neden önemli?

Zenginleştirme oranı yükseldikçe uranyumun nükleer silah yapımında kullanılabilir hale gelmesine olan mesafe kısalır.

Yüzde 20 seviyesine ulaşmak önemli bir eşik. Çünkü bu noktaya gelindiğinde silah sınıfı malzeme üretmek için gereken teknik sürecin büyük bölümü tamamlanmış olur.

Doğal uranyumu yüzde 20 zenginliğe ulaştırmak binlerce ayrıştırma adımı ve ciddi zaman ve enerji gerektirir.

Buna karşılık, yüzde 20'den yüzde 90'a çıkarmak çok daha az ek işlem gerektirir.

Bu nedenle daha yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyum, kısa sürede silah kategorisine dönüştürülebilir.

İran'ın ne kadar uranyumu var?

Mevcut müzakerelerin merkezinde, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stokuna ne olacağı sorusu yer alıyor.

ABD'li üst düzey yetkililere göre savaşın başında İran'ın yaklaşık yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 440 kilogram uranyumu vardı. Bu miktar, kısa sürede yüzde 90 seviyesine çıkarılarak silah yapımı için uygun uranyuma dönüştürülebilir.

İran'ın ayrıca yaklaşık yüzde 20 zenginleştirilmiş bin kilogram ve sivil amaçlarla kullanılan yaklaşık yüzde 3,6 oranında zenginleştirilmiş 8 bin 500 kilogram uranyumu bulunuyor.

Nükleer silah üretiminde kullanılabilecek yüksek zenginlikteki uranyumun büyük bölümünün İsfahan'da depolandığı düşünülüyor. Bu tesis, geçen yıl ABD-İsrail hava saldırılarında hedef alınan üç yeraltı nükleer tesisinden biri.

Ancak yüksek zenginlikteki uranyumun ne kadarının başka noktalarda bulunduğu net değil.

Kaynaklara göre Tahran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerine 20 yıl ara verilmesini öngören talebi reddetti. Bunun yerine daha önce sunduğu beş yıllık bir duraklama önerisini yineledi.

İran ayrıca yüzde 60 zenginleştirilmiş 440 kilogramlık stokunu teslim etme taleplerine de karşı çıktı ve bu malzemeyi seyrelterek azaltma yönündeki önceki teklifine bağlı kaldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) başkanı Rafael Grossi, geçen yıl Ekim ayında Associated Press'e yaptığı açıklamada bu miktarın daha fazla zenginleştirilmesi halinde 10 nükleer bomba yapımına yeteceğini söylemişti.

İran nükleer silah geliştiriyor mu?

İran, nükleer tesislerinin tamamen barışçıl amaçlarla kullanıldığını savunuyor. IAEA ise aktif bir nükleer silah programına dair kanıt görmediğini belirtiyor.

Silah kategorisine uygun uranyum üretmek, nükleer silah yapımının yalnızca bir aşaması. İşlevsel bir bomba için savaş başlığının tasarlanması, monte edilmesi ve bir taşıma sisteminin geliştirilmesi gibi karmaşık süreçler de gerekir.

Bağımsız silah kontrolü uzmanı Patricia Lewis, "İran 2003 yılına kadar savaş başlığı tasarımı konusunda belirli bir kapasite geliştirmişti, ancak bu programın o tarihte durdurulduğu görülüyor" diyor.

Lewis şöyle devam ediyor:

"2015 nükleer anlaşmasının çökmesi ve yeni bir anlaşmaya yönelik görüşmelerin başarısız olması sonrasında İran'ın yeniden savaş başlığı geliştirme kapasitesi üzerinde çalışmaya başlamış olması mümkün."

ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın Mayıs 2025 tarihli değerlendirmesine göre İran, "muhtemelen bir haftadan kısa sürede" tek bir nükleer cihaz için yeterli silah kategorisinde uranyum üretebilir.

Ancak aynı değerlendirmede İran'ın "neredeyse kesin olarak nükleer silah üretmediği", buna karşın isterse bu yönde ilerleyebilecek adımlar attığı da ifade ediliyor.

İsrail ise İran'ın nükleer silah bileşenlerini geliştirme konusunda "somut ilerleme" kaydettiğini gösteren istihbarata sahip olduğunu öne sürüyor.

Nadia Suleman ve Mark Shea bu habere katkıda bulundu.