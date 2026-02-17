Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile temel ilkelerde anlaştık

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cenevre'de gerçekleştiren dolaylı müzakerelerin ardından ABD ile temel ilkelerde anlaşma sağladıklarını açıkladı. Müzakerelerde yapıcı bir atmosferin hakim olduğu belirtiliyor.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cenevre'de yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD ile temel ilkeler üzerinde anlaştık" dedi.

İran ile ABD arasında Umman'ın ara buluculuğunda İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen nükleer müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Yaklaşık 3,5 saat süren dolaylı görüşmelerin ardından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, müzakerelerde önceki tura kıyasla daha yapıcı bir atmosfer olduğunu vurguladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi ile de teknik boyutlarda verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Arakçi, "Farklı fikirlerin ciddi şekilde tartışıldığı bir tur oldu. Nihayetinde bir dizi temel ilke üzerinde genel bir mutabakata varmayı başardık. Bundan sonraki süreçte bu ilkeler temelinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de görüşmelerin sona erdiğini doğrulayarak sürecin devam edeceğini belirtti.

Görüşmede İran'ı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yi ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner temsil etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
