İran ve ABD Nükleer Müzakereleri 6. Tura Taşınıyor

İran ve ABD Nükleer Müzakereleri 6. Tura Taşınıyor
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İran ve ABD arasında gerçekleşen nükleer müzakerelerin altıncı turu, 15 Haziran'da Umman'ın Maskat kentinde yapılacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dolaylı görüşmelerin bu tarihte gerçekleşeceğini duyurdu. Daha önce ABD Başkanı Trump, müzakerelerin 12 Haziran'da yapılacağını belirtmişti. Taraflar bugüne kadar toplam 5 tur görüşme gerçekleştirdi.

İRAN ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakerelerin 6'ncı turunun 15 Haziran'da Umman'da gerçekleşeceği duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, nükleer müzakerelerle ilgili açıklamasında, "İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin bir sonraki turunun gelecek pazar günü Maskat'ta yapılması öngörülüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İran ile görüşmelerin 12 Haziran'da gerçekleşeceğini bildirmişti.

İran ile ABD arasında sürdürülen nükleer müzakere sürecinde, taraflar bugüne kadar Maskat ve Roma'da toplam 5 tur görüşme yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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