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İran ve ABD Müzakereleri Roma'da Gerçekleşecek

İran ve ABD Müzakereleri Roma'da Gerçekleşecek
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 3 Mayıs'ta ABD ile gerçekleştirilecek müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını açıkladı. Müzakerelerin yeri hakkında yorum yapan Arakçi, asıl müzakerenin ABD ile olduğuna dikkat çekti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 3 Mayıs'ta ABD ile devam edecek müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına konuştu. Arakçi, 3 Mayıs'ta ABD ile yapılacak dördüncü tur müzakerelerin Roma'da gerçekleştirileceğini belirterek, "Müzakerelerin nerede olacağı üzerinde vakit harcanacak önemli ve temel bir konu değil. Müzakerelerin yeri ev sahibi Umman tarafından belirleniyor" dedi.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın müzakerelerdeki rolünün hatalı politikaları nedeniyle azaldığını söyleyen Arakçi, "Bu konuyu uluslararası bir anlayışla çözmekle ilgileniyoruz ve bu nedenle Avrupalılarla müzakerelerimize devam ediyoruz ancak ana müzakere şu anda ABD ile" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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