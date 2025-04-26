İran ve ABD Arasındaki Üçüncü Görüşme Umman'da Tamamlandı
İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sona erdi. Hem teknik müzakereler hem de üst düzey diplomatik görüşmeler yapıldı. Taraflar, görüşmelerin sonucu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
İRAN ile ABD arasında Umman'da yapılan görüşmelerin üçüncü turu tamamlandı.
İran medyası, İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta süren görüşmelerin tamamlandığını duyurdu. Umman'da iki ülke arasında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem üst düzey diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi.
Taraflar henüz görüşmelerin sonucu hakkında açıklama yapmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya