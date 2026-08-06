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İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı'nda Güvenli Geçiş Anlaşması

İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı'nda Güvenli Geçiş Anlaşması
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İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergahın koordinatları üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, teknik, hukuki, güvenlik ve çevresel incelemelerin tamamlandığını, üçüncü tarafların engel olmaması halinde ortak bildirinin son aşamada olduğunu açıkladı.

İRAN, Umman ile Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergah üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İran basını, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin, Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamasını yayımladı. Bekayi, iki kıyı devleti olan İran ile Umman'ın, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak güzergahın belirlenmesi amacıyla yürüttüğü müzakerelerde, güzergahın teknik, hukuki, güvenlik ve çevresel boyutlarının İran'ın ilgili kurumları tarafından ayrıntılı şekilde incelendiğini bildirdi.

Tarafların üzerinde çalıştığı güzergahın coğrafi koordinatları konusunda anlaşmaya varıldığını vurgulayan Bekayi, "Üçüncü tarafların süreci engellememesi halinde, iki ülkenin üzerinde uzlaştığı temel hususları içeren ortak bildiri de son inceleme ve taslak aşamasında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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