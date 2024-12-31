İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak

İran güvenlik şefi Ali Ekber Ahmedian, devlet medyasının bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'de İsrail'le savaşmak için yeni bir grubun ortaya çıkacağını söyledi.

"YENİ BİR DİRENİŞ DOĞUYOR"

IRNA haber ajansının bildirdiğine göre, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Ahmedian, "Siyonist rejimin Suriye topraklarını işgal etmesiyle, önümüzdeki yıllarda kendini gösterecek yeni bir direniş doğuyor" ifadelerini kullandı.

Umman dışişleri bakanıyla yaptığı görüşmede Ahmedian, Tahran'ın uzun süredir müttefiki olan Esad'ın 8 Aralık'ta devrilmesinden sonra İran'ın İsrail karşıtı direniş ekseninin "zayıflatılmadığını" öne sürdü.

YÜZLERCE HAVA SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail, Esad'ın düşüşünden bu yana Suriye askeri tesislerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi ve bunların düşman ellere geçmesini engellemeyi amaçladığını söyledi.

ESAD SONRASI İŞGAL BAŞLATTILAR

İsrail birlikleri ayrıca Suriye ile 1967 Arap-İsrail savaşında ele geçirdiği İsrail'in ilhak ettiği Golan Tepeleri arasında BM tarafından devriye gezilen bir tampon bölgedeki stratejik mevzileri işgal etti. Bu hareket, BM başkanı Antonio Guterres tarafından iki ülke arasındaki 1974 ateşkesinin ihlali olarak tanımlandı.