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İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak

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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye'de işgale başlarken İran'ın nasıl bir hamlede bulunacağı uzun süredir merak konusuydu. Güvenlik şefi Ali Ekber Ahmedian, Suriye'de İsrail'le savaşmak için yeni bir grubun ortaya çıkacağını belirtti. Ahmedian "Siyonist rejimin Suriye topraklarını işgal etmesiyle, önümüzdeki yıllarda kendini gösterecek yeni bir direniş doğuyor" dedi.

İran güvenlik şefi Ali Ekber Ahmedian, devlet medyasının bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'de İsrail'le savaşmak için yeni bir grubun ortaya çıkacağını söyledi.

"YENİ BİR DİRENİŞ DOĞUYOR"

IRNA haber ajansının bildirdiğine göre, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Ahmedian, "Siyonist rejimin Suriye topraklarını işgal etmesiyle, önümüzdeki yıllarda kendini gösterecek yeni bir direniş doğuyor" ifadelerini kullandı.

Umman dışişleri bakanıyla yaptığı görüşmede Ahmedian, Tahran'ın uzun süredir müttefiki olan Esad'ın 8 Aralık'ta devrilmesinden sonra İran'ın İsrail karşıtı direniş ekseninin "zayıflatılmadığını" öne sürdü.

YÜZLERCE HAVA SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail, Esad'ın düşüşünden bu yana Suriye askeri tesislerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi ve bunların düşman ellere geçmesini engellemeyi amaçladığını söyledi.

ESAD SONRASI İŞGAL BAŞLATTILAR

İsrail birlikleri ayrıca Suriye ile 1967 Arap-İsrail savaşında ele geçirdiği İsrail'in ilhak ettiği Golan Tepeleri arasında BM tarafından devriye gezilen bir tampon bölgedeki stratejik mevzileri işgal etti. Bu hareket, BM başkanı Antonio Guterres tarafından iki ülke arasındaki 1974 ateşkesinin ihlali olarak tanımlandı.

İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak
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Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

kendi ülkende savaş hain İran bırak masum Suriyelileri yiyorsa kendi ülkende savas

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Haber Yorumlarıdehide:

İran falan hikaye tüm dünyanın da bildiği üzere oradaki bütün kontrol Reisimizde ve reisimiz İsraili bitirecek. Reisin planlarına akıl sır ermez ince düşünür ve galip gelir. Bu yüzden önce ortamı yokluyor ve planlarını yapıyor. Bekleyin siz de göreceksiniz İsraili yendiğimizi

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Haber YorumlarıYunus Yıldız:

Sizin döneminiz geçti Molla bumbala

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Haber YorumlarıKardelen Afra:

İran ne kadar boş beleş hava civa bi ülke be.

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Haber YorumlarıMAJESTIK:

Amaçları İsrail'i suriye'nin iç kesimlerine çekerek Türkiye ile savaşmasını sağlamak. Dertleri israil ile savaşmak olsaydı hizbullah vurulurken hamas yok edilirken israil ile sıcak savaşa girerlerdi.

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