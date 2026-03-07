Devrik şahın oğlundan tuhaf açıklama! Yapılmayan teklifi kabul etmiş

İran'da savaş ve siyasi belirsizlik sürerken Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi dikkat çeken bir çıkış yaptı. Pehlevi, yaptığı açıklamada İran'da olası bir rejim değişiminin ardından geçiş sürecine liderlik etmeye hazır olduğunu söyledi.

Ancak Pehlevi'nin açıklamalarında dikkat çeken bir çelişki de yer aldı. Pehlevi, söz konusu rolün kendisine herhangi bir kişi veya kurum tarafından resmi olarak teklif edilmediğini ifade etti.

RESMİ BİR TEKLİF OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Pehlevi ayrıca kendisinin bu yönde yaptığı teklifin de herhangi bir kurum ya da grup tarafından kabul edilmediğini belirtti. Buna rağmen İran'ın geçiş dönemi liderliği rolünü üstlenmeye hazır olduğunu ve bu görevi "kabul ettiğini" açıkladı. Bu açıklama, İran'daki muhalif çevreler ve siyasi gözlemciler arasında tartışmalara yol açtı.

TRUMP KÖTÜ HABERİ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın başına geçmeyi isteyen Pehlevi'yi hayal kırıklığına uğratan bir açıklama yapmıştı. Trump "Sanırım onun gibi bazı insanlar var ve açıkçası bu konu üzerinde çok fazla düşünmedik. Bana öyle geliyor ki içeriden biri belki daha uygun olabilir. Onun çok iyi bir insan gibi göründüğünü söylemiştim. Ama orada bulunan ve şu anda popüler olan biri varsa, bana göre o kişi daha uygun görünüyor" demişti.

İRAN'IN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

İran'da mevcut rejimin geleceğine dair tartışmalar sürerken, sürgündeki muhalif isimlerin olası bir geçiş sürecinde nasıl bir rol oynayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Pehlevi'nin açıklaması, İran'da olası bir rejim değişimi senaryosunda muhalefetin liderliği konusunda yeni bir tartışma başlattı.

