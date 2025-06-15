İran Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırılarında 128 Ölü
İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 128 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 900 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, Ukrayna da saldırılar sonucunda 5 vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.
İRAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 128 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 128 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Ukrayna ise İsrail'in İran'a saldırılarında 3'ü çocuk 5 Ukraynalının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya