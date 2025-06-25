İran Meclisi "Amerika ve İsrail'e ölüm" sloganlarıyla inledi

İran Meclisi 'Amerika ve İsrail'e ölüm' sloganlarıyla inledi
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İran Meclisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul etti. Meclis'in kararı sonrası İranlı milletvekilleri "Amerika'ya ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganları attı.

İran Meclisi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul ettiği bildirildi.

Devlet televizyonuna göre, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, söz konusu tasarının kabul edilmesinin ardından açıklamada bulundu.

"BARIŞÇIL NÜKLEER FAALİYETLER HIZLI BİR ŞEKİLDE İLERLEYECEK"

Kalibaf, "İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer tesislerimizin güvenliği tam olarak sağlanana kadar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya alıyor" dedi. İranlı yetkili, ülkesinin barışçıl nükleer faaliyetlerinin daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini kaydetti. Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için İran Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayı gerekiyor.

"AMERİKA'YA ÖLÜM" SLOGANLARI ATILDI

İran Meclisi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile iş birliğini askıya alan kararından sonra İranlı milletvekilleri "Amerika'ya ölüm" ve " İsrail'e ölüm" sloganları attı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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