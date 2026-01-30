İran Meclis Başkanı Kalibaf'dan AB'ye "İran Devrim Muhafızları Ordusu" Kararı Tepkisi: "Avrupa Ülkeleri İçin Sonuç Pişmanlık Olacaktır"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Avrupa Birliği'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu 'terör örgütü' ilan etmesine tepki gösterdi. Kalibaf, Devrim Muhafızları'nın IŞİD terörüyle mücadeledeki güçlü geçmişine vurgu yaparak, Avrupa'nın teröre destek vermesinin sonuçlarının pişmanlık olacağını belirtti.
(ANKARA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik tedbirlerine tepki göstererek Devrim Muhafızları'nın IŞİD terörüyle mücadeledeki geçmişini, ancak bizzat teröristlerin safında yer alanlar inkar edebilir. Teröre destek vermek, Avrupa ülkeleri için pişmanlıktan başka bir sonuç doğurmayacaktır" dedi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafizları Ordusu'nu "terör örgütü" ilan etmesini eleştirdi. İran Meclis Başkanı, "Devrim Muhafızları Ordusu, dünyadaki en güçlü ve en etkili terörle mücadele güçlerinden biridir" dedi.
Örgütün geçmişteki faaliyetlerine atıfta bulunan Kalibaf, "Devrim Muhafızları'nın IŞİD terörüyle mücadeledeki geçmişini, ancak bizzat teröristlerin safında yer alanlar inkar edebilir. Teröre destek vermek, Avrupa ülkeleri için pişmanlıktan başka bir sonuç doğurmayacaktır" ifadelerine yer verdi.