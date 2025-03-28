İran'dan Trump'a saldırı tehdidi: Üsleri hedef olur

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, başkent Tahran'da düzenlenen Dünya Kudüs Günü yürüyüşünün ardından cuma namazının kılındığı alanda konuştu.

"FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR BATI MEDENİYETİNİN ALNINA KAZINMIŞ BİR UTANÇ VESİKASI OLARAK KALACAK"

Meclis Başkanı Galibaf, Filistin meselesinin sadece İslam dünyasını değil, tüm insanlığı ilgilendirdiğini belirterek, "Bu süreç, Filistin halkının yerinden edilmesi, soykırım, hapis, suikast ve işkenceyle büyük bir zulme dönüşmüştür. Bu durum, Batı toplumunun söylemleri ile eylemleri arasındaki büyük çelişkinin bir göstergesidir. Yaşanan bu olaylar, Batı medeniyetinin alnına kazınmış bir utanç vesikası olarak kalacak" dedi.

"SİYONİST REJİM DIŞ DESTEK OLMADAN AYAKTA KALAMAZ"

Direniş cephesinin sadece İsrail ile değil, aynı zamanda onu destekleyen küresel güçlerle de mücadele ettiğini vurgulayan Galibaf, "Eğer karşılarında sadece Siyonist rejim olsaydı, bu rejim bir hafta bile ayakta kalamazdı. İsrail, dış destek olmadan kendi içinde bir güç barındırmayan, ayakta tutulmaya muhtaç bir yapı. Aslında Siyonist rejim, küresel güçlerin ve özellikle ABD'nin bölgedeki bir katliam makinesi ve sağlanan silah, istihbarat ve siyasi destekle varlığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"TEHDİT ALTINDA YAPILAN BİR MÜZAKERE, ASLINDA BİR BASKI VE DAYATMA GİRİŞİMİDİR"

ABD'nin müzakere söylemi üzerinden İran'ı savunmasız ve silahsız bırakmayı hedeflediğini belirten Galibaf, "Tehdit altında yapılan bir müzakere, aslında bir baskı ve dayatma girişimidir. ABD, sadece İran halkının ekonomik haklarını yok saymakla kalmıyor, aynı zamanda savunma gücümüzü de elimizden almak için müzakere söylemini kullanıyor. Ancak milletimiz, düşmanın taleplerini zorla kabul ettirmeye çalıştığı bir müzakerenin, savaşın başlangıcı olduğunu iyi biliyor. Hiçbir bilinçli ve cesur millet böyle bir dayatmayı kabul etmez" şeklinde konuştu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf

"ABD BAŞKANI'NIN TAVRI TAMAMEN ZORBALIK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'e hitaben yazdığı mektuba da değinen Galibaf, "Mektupta yaptırımların kaldırılmasına dair hiçbir somut öneri yok. ABD Başkanı'nın tavrı tamamen zorbalık. Kendi müttefiklerine bile küçümseyici bir şekilde efendi-köle ilişkisiyle hitap ediyor. Ancak İran halkı ne aldatılabilir ne de zorla bir şey kabul ettirilebilir" ifadelerini kullandı.

ABD'YE "İRAN'A SALDIRMAYA KALKARSA ÜSLERİ HEDEF OLUR" MESAJI

ABD'ye uyarıda bulunan Galibaf, "Biz halkımızın desteği, bilge liderimiz ve her zaman hazır olan silahlı kuvvetlerimizin savunma gücüyle sahada dimdik duruyoruz ve hiçbir tehditten korkmuyoruz. ABD'liler de kendi savunmasızlıklarını çok iyi biliyor. Eğer İran'a saldırmaya kalkarlarsa bu, barut fıçısına atılan bir kıvılcım gibi olur ve tüm bölgeyi ateşe verir. O zaman onların ne askeri üsleri ne de müttefikleri güvende kalır" şeklinde konuştu.

TRUMP "İRAN MÜZAKERELERE GİRMEZSE ONLAR ÇOK KÖTÜ OLUR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business'a verdiği röportajda, İran dini lideri Ali Hamaney'e mektup gönderdiğini ifade etmişti. Trump röportajında, Hamaney'e gönderdiği mektubunda İran'la bir nükleer anlaşmayı müzakere etmek istediğini söyleyerek, "Umarım müzakere edersiniz dedim, çünkü bu İran için çok daha iyi olacak. Diğer alternatif ise bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzdur. Çünkü başka bir nükleer silaha izin veremezsiniz" demişti. Trump, İran'ın müzakere etmemesi ihtimaline değinerek, "Eğer İran müzakerelere girmezse, onlar için çok kötü olur. İran'ın nükleer silahları olmamalı. Başka seçenekler de mevcut" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın mektubu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın Danışmanı Enver Gargaş tarafından Hamaney'e iletilmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise dün yaptığı açıklamada, Trump'ın mektubuna verilen yanıtın 26 Mart Çarşamba günü Umman aracılığıyla iletildiğini duyurmuştu.