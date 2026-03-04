Hamaney için Tahran'da 3 gün cenaze töreni düzenlenecek

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney için 3 gün sürecek cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

İran basını, İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi'nin ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin açıklamasını aktardı. Mahmudi, cenaze töreninin 3 gün süreceğini belirterek, "Ülke lideri Hamaney'le vedalaşmak için İmam Humeyni Camii'nde bu gece tören düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı