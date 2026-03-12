Haberler

İran Dışişleri Bakanı: İsrail, İran'daki Tarihi Eserleri Bombalıyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi eserleri bombaladığını açıkladı ve uluslararası tepki beklediklerini dile getirdi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan birçok tarihi eseri bombaladığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail, İran'da 14'üncü yüzyıla kadar uzanan tarihi eserleri bombalıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan birçok eser hedef alındı. Yüzyılı bile dolduramayacak bir rejimin, kadim geçmişe sahip uluslardan nefret etmesi doğaldır. UNESCO nerede? Sessizliği kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
