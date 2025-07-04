İran: İsrail'e 2 binden fazla füze ve İHA saldırısı düzenledik

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naeini, İran'ın 12 gün süren saldırı sırasında yürüttüğü askeri operasyonlara değinerek, " İran, savaş sırasında İsrail'e 2 binden fazla füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattı ve bunların çoğu hedeflerini başarıyla vurdu" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naeini, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"DÜŞMANIN HESAPLARINI BOZDUK"

Naeini, " İran'ın hızlı karşılığı, düşmanın hesaplarını bozdu ve düşman hiçbir hedefine ulaşamadı. Asıl amaç İran'ın gücünü yok etmekti. Düşman, İran'a karşı yürütülen savaşın amacının ülkeyi teslim almak, parçalamak ve yok etmek olduğunu da açıkça ilan etti" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR SALDIRI OLURSA HİÇBİR SINIR TANIMAYIZ"

Düşmanın hedeflerine müzakere yoluyla ulaşamayınca askeri saldırıya yöneldiğini belirten Naeini, "Düşman İran'ı yeterince anlayamıyor. Eğer İran'a yeni bir saldırı olursa çok sert karşılık veririz ve hiçbir sınır tanımayız. Siyonist düşman, savaş sırasında İran'ın askeri komutanlarını hedef alarak ülkemizi şaşırtmak ve kaosa sürüklemek istedi. Ancak Tahran çok hızlı bir şekilde karşılık verdi. Şimdi kim endişeli? İran mı yoksa düşmanları mı? Elbette yeni bir saldırı olursa İran'ın yıkıcı cevabından onlar kaygılı" şeklinde konuştu.

"2 BİNDEN FAZLA FÜZE VE İHA HEDEFİNE VURDU"

Naeini, İran'ın 12 gün süren savaş boyunca yürüttüğü askeri operasyonlara değinerek, "İran, savaş sırasında İsrail'e 2 binden fazla füze ve İHA fırlattı ve bunların çoğu hedeflerini başarıyla vurdu" ifadelerini kullandı.