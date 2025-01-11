İran, İsrail'den kopyaladığı yeni kamikaze İHA'sını tanıttı

İran, İsrailli şirketinin Hero insansız hava aracını kopyaladı. Hero benzeriyeni Ravzan'ı tanıtan Tahran yönetimi 1.000 adet insansız hava aracını konuşlandıracağını duyurdu.

İran medyasında yer alan habere göre IRGC tarafından düzenlenen bir fuarda İsrail UVision Hero serisine benzeyen yeni bir kamikaze tanıtıldı.

20 km'lik bir menzile ve 20 dakikalık bir uçuş süresine sahiptir ve hassas vuruşlar için operatörüne canlı video ileten İHA, "Razvan" adını taşıyor.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Mohammad Pakpour, "İHA'larımız başarılı operasyonları tamamladı ve simülasyonlarda üslerimize yönelik çeşitli tehditleri etkisiz hale getirdi" dedi.

İran ordusu ile Savunma Bakanlığı işbirliği içinde geliştirilen Ravzan'dan 1.000 adet konuşlandırma planları açıklandı.