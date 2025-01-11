Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
ABD'de yangın nedeniyle cehenneme dönen bölgede kurtulan tek yapı

Cehenneme dönen bölgede dikkat çeken yapı! Hasar bile almadı
Sahte zemzem suyuyla 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun yaptı

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı dikkat çekti

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu

İran, İsrail'den kopyaladığı yeni kamikaze İHA'sını tanıttı

İran, İsrail'den kopyaladığı yeni kamikaze İHA'sını tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrailli bir şirketin Hero adlı insansız hava aracını kopyalayarak yeni kamikaze İHA'sını tanıttı. İran'ın Hero benzeri yeni İHA'sı 'Razvan' adını taşıyor. Tahran yönetimi, 1.000 adet insansız hava aracını konuşlandıracağını duyurdu. İran'ın bu hamlesi, bölgedeki askeri dengeleri etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İran, İsrailli şirketinin Hero insansız hava aracını kopyaladı. Hero benzeriyeni Ravzan'ı tanıtan Tahran yönetimi 1.000 adet insansız hava aracını konuşlandıracağını duyurdu.

İran medyasında yer alan habere göre IRGC tarafından düzenlenen bir fuarda İsrail UVision Hero serisine benzeyen yeni bir kamikaze tanıtıldı.

İran, İsrail'den kopyaladığı yeni kamikaze İHA'sını tanıttı

20 km'lik bir menzile ve 20 dakikalık bir uçuş süresine sahiptir ve hassas vuruşlar için operatörüne canlı video ileten İHA, "Razvan" adını taşıyor.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Mohammad Pakpour, "İHA'larımız başarılı operasyonları tamamladı ve simülasyonlarda üslerimize yönelik çeşitli tehditleri etkisiz hale getirdi" dedi.

İran ordusu ile Savunma Bakanlığı işbirliği içinde geliştirilen Ravzan'dan 1.000 adet konuşlandırma planları açıklandı.

Haberler.com / Burak Sancar - Dünya
img

Yunus'tan Galatasaray'a şok yanıt
img

Uçak kazasından 4 dakika önce kara kutu kaydı durdurmuş
img

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Yunus Akgün, Galatasaray'ın teklifini reddetti

Yunus'tan Galatasaray'a şok yanıt
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ünlü oyuncuyu yaka paça dışarı atmak istediler

Cenazede polisler ünlü oyuncunun yakasına yapıştı
Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor

Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor
Yoğun bakımda yatan hastanın başında dişlerini temizleyen hemşire kovuldu

Yoğun bakımda mide bulandıran anlar! Hemşirenin hareketi tepki topladı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.