Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi. Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İran İsrail arasında savaş mı çıktı?

İRAN İSRAİL ARASINDA SAVAŞ MI ÇIKTI?

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.

Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALIYOR

İsrail medyasında yer alan haberlere göre; İran, balistik füzelerle Tel Aviv'i hedef alıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde sirenlerin çaldığı görüldü.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: SALDIRI BAŞLATTIK

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "İşgal altındaki bölgelerde bulunan önemli askeri hedefleri onlarca füze ile vurmaya başladık. İsmail Haniye, Hasan Nasrallah'ın şehadetine cevap olarak işgal altındaki toprakları vuruyoruz. Eğer İsrail karşılık verirse saldırılar daha da şiddetli olacak." denildi.

İSRAİL: CEVAP ÇOK SERT OLACAK.

İsrail'in yayın organı Kan News'te yer alan habere göre; İsrailli bir yetkili, İran'a çok sert bir cevap verileceğini ifade etti.