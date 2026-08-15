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İran, Katar'da esir tutulan pilotları için Kızılhaç'tan yardım istedi

İran, Katar'da esir tutulan pilotları için Kızılhaç'tan yardım istedi
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İran Genelkurmay Başkanlığı, savaş sırasında düşürülen iki Su-24 uçağındaki dört pilottan üçünün Katar'da esir tutulduğunu ve altı aydır aileleriyle görüştürülmediğini açıkladı. İran, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden pilotların durumunun belirlenmesi ve kendileriyle doğrudan temas kurulması için girişimde bulunmasını istedi.

(ANKARA) - İran Genelkurmay Başkanlığı, savaş sırasında iki Su-24 savaş uçağında bulunan dört İranlı pilottan üçünün Katar'da esir tutulduğunu bildirdi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ilk günlerinde iki İran Su-24 savaş uçağının Katar'daki bir askeri üsse yönelik görevden dönerken düşürüldüğünü bildirdi. İran Genelkurmay Başkanlığı, 2 Mart'ta düşen uçaklardaki dört pilottan üçünün Katar güçleri tarafından esir alındığını açıkladı. İran, pilotların altı aydır aileleri ve İranlı yetkililerle görüştürülmediğini bildirdi.

İran, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden pilotların durumunun belirlenmesi ve kendileriyle doğrudan temas kurulması için girişimde bulunmasını istedi. Kayıpları Arama Komitesi Başkanı Seyyid Muhammed Bagherzadeh, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric'e gönderdiği mektupta, Katar'ın söz konusu pilotların durumu hakkında İran'a bilgi vermediğini ifade etti.

Mektupta, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden Katar'da tutulan İranlı pilotlarla doğrudan görüşülmesi, sağlık durumları ve tutulma koşulları hakkında bilgi edinilmesi ve aileleriyle iletişim kurmalarının sağlanması için girişimde bulunması talep edildi.

Kaynak: ANKA
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