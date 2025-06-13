İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak
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İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) yeni komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpour, göreve atanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının "karşılıksız kalmayacağını" belirterek, misilleme mesajı verdi. Pokpour, "Cehennemin kapıları açılacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) yeni komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpour, "Cehennemin kapıları açılacak" açıklamasında bulundu.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'a düzenlediği saldırılar tüm dünyayı sarstı. İsrail saldırılarında başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın nükleer tesisleri ve çeşitli kritik noktalarını hedef aldı.

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR ÖLDÜ

İran, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda üst düzey askeri yetkilinin ve nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtilirken; saldırılarda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Ajansı Eski Başkanı Feridun Abbasi ve Nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi de hayatını kaybetti.

HÜSEYİN SELAMİ'NİN YERİNE ATANAN KOMUTANDAN İLK MESAJ

İsrail'in bu sabah İran'ın nükleer ve askeri tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında önceki Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Salami'nin öldürülmesinin ardından, Ayetullah Ali Hamaney tarafından yerine Tümgeneral Muhammed Pakpour atandı.

Pakpour yayınladığı ilk mesajında İsrail'i "çocuk katili rejim" olarak tanımladı. Pakpour, açıklamasında, "Bugün siyonist rejimin İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederek işlediği suç cevapsız kalmayacak," ifadelerini kullandı. Yeni komutan, İsrail'in bu saldırılar nedeniyle "acı ve yıkıcı sonuçlarla karşılaşacağını" söyledi. Pakpour ayrıca, saldırılarda öldürülen üst düzey komutanların, bilim insanlarının ve sivillerin intikamının alınacağını belirterek, "Bu çocuk katili rejime karşı cehennemin kapıları yakında açılacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Dünya
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