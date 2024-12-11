İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu

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Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası acil toplanan İran Meclisi'ndeki oturumun ardından açıklamalarda bulunan İranlı vekil Muhammed Menan Reisi, "Yaklaşık 6 bin şehit verdik, milyarlar harcadık ve ardından Suriye'yi bir hafta içinde aşırılık yanlılarına teslim ettik" dedi.

Suriye, kanlı Baas rejiminden soyutlandı. Muhaliflerin galip geldiği iç savaş sonrası Esad Ailesi'nin kanlı hükümdarlığı son buldu. Suriye'nin yeni hükümetinin ve izleyeceği politikaların ne olacağı merak edilirken, 13 yıllık iç savaş boyunca Beşar Esad ile yakın ilişkiler kuran İran da ağır kayıplar verdi.

"YAKLAŞIK 6 BİN ŞEHİT VERDİK"

İran Parlamentosu, Tahran'ın bölgedeki en önemli müttefiki Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere kapalı bir oturum düzenledi. Konuyla ilgili Iran Observer'a konuşan milletvekili Muhammed Menan Reisi, yaşananların kendileri için sürpriz olduğunu belirtti. Reisi, "Yaklaşık 6 bin şehit verdik, milyarlar harcadık ve ardından Suriye'yi bir hafta içinde aşırılık yanlılarına teslim ettik" dedi.

IRAK'TA DA AĞIR KAYIPLAR VERDİLER

İran devlet olarak, Suriye'deki askeri müdahalesinin insani ve maddi maliyetine ilişkin herhangi bir resmi istatistik yayımlamayı reddediyor. Şimdiye kadar bir yetkilinin duyurduğu tek rakam ise; İran Şehitler Örgütü Başkanı Muhammed Ali Şehidi'nin Suriye ve Irak'ta 2 bin 100 İran askerinin öldürüldüğünü açıkladığı 2017 yılına ait...

HER ŞEYDEN HABERLERİ VARMIŞ AMA...

İran ve Suriye istihbarat servislerinin İdlib'deki hareketlilikten haberdar olduğunu ve bu bilgileri Suriye hükümetine ilettiklerini dile getiren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Beklenmedik olan şey, Suriye ordusunun yetersizliği ve gelişmelerin hızıydı. Beşar Esad da ordusunun performansından şikayetçiydi. Görünen o ki, Suriye ordusu psikolojik bir savaşa teslim oldu" ifadelerine yer verdi.

SURİYE'DE ASKERİ VARLIKLARI KALMADI

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Esad rejiminin yıkılmasından sonra Suriye'de İran'ın silahlı varlığının kalmadığını duyurdu.

İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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