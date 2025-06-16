İran'ın Saldırıları İsrail'in Demir Kubbe Savunma Sistemini Aşmayı Başardı

İran'ın Saldırıları İsrail'in Demir Kubbe Savunma Sistemini Aşmayı Başardı
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İran'ın Saldırıları İsrail'in Demir Kubbe Savunma Sistemini Aşmayı Başardı
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İran, İsrail'in merkezi yerleşim birimlerine, Tel Aviv de dahil olmak üzere, güçlü saldırılar düzenledi. İran'ın füzeleri, İsrail'in gelişmiş Demir Kubbe savunma sistemini atlatarak hedefe ulaştı ve ciddi hasara yol açtı.

İran ile İsrail arasındaki savaş 4. günde devam ediyor. Cuma günü İsrail'in başlattığı operasyona misilleme yapan İran'ın bugüne kadar toplam 370 füze fırlattığı açıklanırken, bu füzelerin İsrail'in Demir Kubbesi'ni nasıl aştığı ise merak konusuydu.

DEMİR KUBBE'Yİ

İsrail'in saldırılarına cevaben İran hafta sonu Tel Aviv de dahil İsrail'in merkezi yerleşim birimlerine güçlü saldırılar düzenlemeye başladı. Öne çıkan detay ise şu oldu: İran'ın füzeleri, İsrail'in gelişmiş Demir Kubbe savunma sistemini atlatarak hedefe nüfuz etti ve burada ciddi hasara yol açtı.

İsrail'in çok bilinen Demir Kubbe hava savunma sistemi, Hamaney liderliğindeki İran İslam Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen hedefli saldırıyı durdurmada başarısız oldu.

BİRBİRİNİ HEDEF ALAN SİSTEM

İran Devrim Muhafızları, son saldırının İsrail'in çok katmanlı savunma sistemlerinin birbirini hedef almasına neden olan yeni bir yöntemle gerçekleştirildiğini ve İran'ın tam da bu sayede birçok hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.

Daha önce İsrailli yetkililer çeşitli kereler 'Demir Kubbe' savunma sisteminin yüzde 100 etkili olmadığını dile getirmişti ancak şu anda tahmin edilen başarılılık oranı Avrupalı savunma siteleri ve Bulgarian Military gibi çeşitli kaynaklara göre uzun menzilli balistik füzelere karşı yüzde 20 ila yüzde 30 arasında.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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