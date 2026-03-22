İran'ın Misilleme Saldırısında Tel Aviv'de 6 Kişi Yaralandı

İRAN'ın misilleme saldırısı sonucu İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde bazı noktalara füze parçalarının düşmesi nedeniyle 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail basını, İran'ın yeni füze saldırısının ardından füze parçalarının Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu ile ülkenin orta kesimindeki Petah Tikva bölgesinde bir binaya isabet ettiğini duyurdu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv ve çevresinde misilleme nedeniyle 6 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığı belirtildi.

