İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
İran'in İsrail'e İHA saldırısı başlatmasının ardından açıklama yapan ABD, "İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
İRAN İSRAİL'E İHA SALDIRISI BAŞLATTI
İsrail'in İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran'dan tüm dünyanın beklediği misilleme geldi. İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı. Saldırıda 50-100 arası kamikaze dron kullanılırken, İsrail'i desteklediğini her fırsatta söyleyen ABD'den de ilk açıklama geldi.
BEYAZ SARAY: İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE DESTEĞİMİZ TAM
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İran İsrail'e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyecek." denildi.