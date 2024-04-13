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İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz

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İran'in İsrail'e İHA saldırısı başlatmasının ardından açıklama yapan ABD, "İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İRAN İSRAİL'E İHA SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail'in İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran'dan tüm dünyanın beklediği misilleme geldi. İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı. Saldırıda 50-100 arası kamikaze dron kullanılırken, İsrail'i desteklediğini her fırsatta söyleyen ABD'den de ilk açıklama geldi.

BEYAZ SARAY: İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE DESTEĞİMİZ TAM

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İran İsrail'e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyecek." denildi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

Beyaz Saray İsrail İran Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ahsen Somanci:

İsrail'den gelen tehditlere karşı da bizimkiler FİLİSTİN savunmasını desteklese

10
0
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Mehmet Kaman:

başka ne işe yararsınız ki

8
0
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mahmut süt:

ateşten gömlek

2
0
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