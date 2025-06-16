İran'ın İsrail'e Fırlattığı Füzeler Kentlere İsabet Etti

İran'ın İsrail'e Fırlattığı Füzeler Kentlere İsabet Etti
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İran, İsrail'e fırlattığı balistik füzelerle Petah Tikva, Bney Brak ve Tel Aviv'i hedef aldı. Saldırılar sonucu bazı binalar yıkılırken, hasar gören yerlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İRAN'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerin çeşitli kentlere isabet ettiği bildirildi.

İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerden bazıları, Petah Tikva, Bney Brak ve Tel Aviv kentindeki binalara isabet etti. Saldırılar nedeniyle yıkılan binalar olduğu, hasar gören bir binalarda ise İsrailli ekiplerin arama kurtarma çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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