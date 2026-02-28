Haberler

"İran'ın Irak'ta ABD Konsolosluğu'nu vurduğu" iddiası

'İran'ın Irak'ta ABD Konsolosluğu'nu vurduğu' iddiası
Güncelleme:
İran, Orta Doğu'daki ABD hedeflerini vurmaya devam ederken, son görüntü endişeleri artırdı. Irak'ta hedef alınan binada yangın çıkarken, söz konusu binanın ABD'nin Erbil Konsolosluğu olduğu iddia edildi.

İran'ın, Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu'nu vurduğu iddia edildi.

İRAN, ABD HEDEFLERİNİ VURUYOR

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına Körfez ülkelerindeki ABD üslerini ve kritik binalarını vurarak yanıt verdi. İran'ın misilleme saldırıları devam ederken, son gelen görüntü dikkat çekti.

"HEDEF ALINAN BİNA ERBİL KONSOLOSLUĞU BİNASI" İDDİASI

Irak'ın Erbil kentinde İran'ın vurduğu bir binada yangın çıktı. Binanın ABD'nin Erbil Konsolosluğu olduğu iddia edildi.

