İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi! O anlar kameralarda

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta İran İsrail'e saldırı düzenledi. İran'a ait füzeler İsrail'in Nir Tzvi bölgesini vurdu. İsabet alan bölgede yangınlar çıkarken; yaşanan panik kameralara yansıdı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş tüm şiddeti ile devam ediyor. ABD ve İsrail, İran'ın petrol tesislerini hedef almaya başlarken; İran da misilleme saldırılarını sürdürüyor.

İRAN İSRAİL'İ VURDU

İran'a ait füzeler İsrail'in Nir Tzvi bölgesini vurdu. İsabet alan bölgede yangınlar çıkarken; yaşanan panik kameralara yansıdı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

