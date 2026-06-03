CENTCOM: İran'ın Kuveyt'teki ABD güçlerine İHA saldırısı başarısız oldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a ait insansız hava araçlarının Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan saldırısının 'başarısız' olduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, bu gece Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan İran'a ait ek bir insansız hava aracı (İHA) dalgası saldırısının 'başarısız' olduğu kaydedildi. CENTCOM hava savunmasının, birçok İHA'yı başarıyla düşürdüğü belirtilen açıklamada, ABD askerlerinin ve varlığının zarar görmediği aktarıldı.

CENTCOM'dan yapılan diğer bir açıklamada ise "İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı ve bölgedeki bir ABD hava üssünü füzeler ve İHA'larla vurduğunu iddia ediyor. Yanlış" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı