'İran'ı işgal' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

ABD basınından çarpıcı bir İran iddiası geldi. Bloomberg'de yer alan haberde, ABD'nin olası İran saldırısına karşı Türkiye'nin önlem planları hazırladığı, seçenekler arasında kitlesel göçe karşı İran topraklarında tampon bölge oluşturmanın da yer aldığı öne sürüldü.

"İRAN'I İŞGAL PLANI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR NGERÇEK DIŞI"

İddiaya Ankara'dan yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, söz konusu iddianın gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın ve yayın organlarında yer alan "ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı" yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

"KOMŞU ÜLKELERİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VE EGEMENLİĞİNE HER ZAMAN SAYGI GÖSTERİYORUZ"

Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."

Kaynak: Haberler.com