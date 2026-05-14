İran: Hürmüz'de haklar belirlendi ve mesele kapandı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın stratejik önemi üzerinde durarak, 'İran'ın hakları belirlendi ve mesele kapandı' açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, başkent Tahran'da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın ulusal güvenliği ve kalkınmasının sağlanmasındaki stratejik rolüne değinen Arif, "İran İslam Cumhuriyeti ramazan savaşından sonra yönetimde yeni bir aşamaya girdi ve kendini bu şartlar için hazırlamalıdır. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hakları belirlendiğini ve mesele kapandı" ifadelerini kullandı.

Arif, savaştan sonra İran'ın, 'bölgenin etkin gücü ve küresel bir süper güç' olarak kabul edildiğini öne sürerek, "Biz de bu yeni konuma göre planlama yapmalıyız. Şimdiye kadar ülkenin planları, düşmanların yaptırımları ve baskılarına göreydi ancak şimdi ülkemizin ve hatta bölgenin güvenliği, refahı ve kalkınması için planlama yapmalıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
