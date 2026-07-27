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İran: Hürmüz Boğazı'nın Açık Tutulması Önerisini Reddettik

İran: Hürmüz Boğazı'nın Açık Tutulması Önerisini Reddettik
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'daki görüşmelerde ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması önerisini reddettiklerini açıkladı. Garibabadi, İran'ın temel politikasının değişmeyeceğini ve boğazın kapatılması ile çatışmaların sürdüğünü belirtti.

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Umman'daki görüşmelerde, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması önerisini reddettik" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülke basınına İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD ordusu arasında son iki haftada yaşanan çatışmalar ve diplomatik temaslarla ilgili açıklamada bulundu. ABD'nin müzakereler sonuçlanana kadar Hürmüz Boğazı'nın kapatılmaması ve gemi trafiğinin sürdürülmesi konusunda ısrar ettiğini söyleyen Garibabadi, İran heyetinin bu öneriyi kabul etmediğini bildirdi. Garibabadi, "Sonuç ne olursa olsun İran'ın temel politikası değişmeyecektir. Bu öneriyi kabul etmedik. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve yeni çatışma dalgası devam etti. İşte onurlu diplomasinin gerçek tezahürü budur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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