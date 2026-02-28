Haberler

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran beklenen adımı attı. İran, dünya petrol taşımacılığı için hayati konumdaki Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Devrim Muhafızları, petrol rotalarına erişimin engellendiğini, hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceğini vurguladı.

  • İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nı kapattı.
  • Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin geçişine izin verilmeyecek.
  • Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçer.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı.

İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEMİLERİN GEÇİŞİNE İZİN VERMEYECEK

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgeyi yeniden ateş çemberine çevirdi. İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerini ve İsrail'i füzelerle hedef almasının ardından, çatışmaları kısa sürede bitmeyeceği anlaşıldı.

İran, saldırılara karşı elindeki en önemli kozunu oynadı. İran Devrim Muhafızları, dünya petrol taşımacılığında kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceği konusunda gemileri uyardı ve petrol rotalarına erişimi engelledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul edilir; zira dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçer. Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapıdır. Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir meseledir.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi

İsrail'in vurduğu kız ilkokulunda acı bilanço! Can kaybı yine arttı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor

İran'dan yeni saldırı dalgası! İki ülkeden gelen görüntüler vahim
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Galatasaraylılar kızacak! Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı
ABD ve İsrail'in saldırının ardından Tahran bu hale geldi

Saldırıların ardından şehir bu hale geldi
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar

Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş