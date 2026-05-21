İran, Hürmüz Boğazı'ndaki denetim bölgesini paylaştı

FARS Körfezi Su Yolu İdaresi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda denetim altına aldığı sınırları açıkladı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu 'Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'nin sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin denetim sınır alanları yayımlandı. Buna göre denetim sahası, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, İran'daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Güney Fuceyra hattı arasında kalan alan, batıda ise İran'daki Keşm Adası ile BAE'deki Ummu'l-Kayveyn arasındaki hat olarak belirlendi.

