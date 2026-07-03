Haberler

İran'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

İran'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde kararlı olduklarını ve ABD'nin müdahalesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Çin ile yakın işbirliği vurgulandı.

İRAN Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, " Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kararlıyız, ABD'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kalibaf'ın İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak için Tahran'a giden Çin heyeti ile görüştüğü bildirildi. Çin'in, İran'ın zor zamanlarında yanında olduğunu İran'ın da savaş ve ateşkes süreci boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak Çin gemilerine kolaylık sağladığını aktaran Kalibaf, "ABD'nin tek yönlü politikaları karşısında İran ile Çin arasında siyasi ve ekonomik alanlarda yakın ilişki oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kararlı olduklarını kaydederek, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı

Meclis'ten geçti! On binlerce uzman er ve erbaşı sevindirecek karar
'Evde çalınır' diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı

"Evde çalınır" korkusuyla yanına aldı! Pazarda tüm serveti buhar oldu
Datça'da iş insanı başından silahla vurulmuş halde bulundu

İş insanı dükkanda başından silahla vurulmuş halde bulundu
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
20 milyonluk düğün için 26 milyonluk bağış!

20 milyonluk düğün için 26 milyonluk bağış!