İran: Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerini hedef aldık

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını bildirdi.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 petrol tankerinin 'uyarılara rağmen tehlikeli ve yasa dışı olduğu belirtilen rotada ilerlemeye devam ettiği' aktarıldı. Tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı kaydedilen açıklamada, ABD ordusunun bölgedeki 'müdahalelerinin ve gemilere yönelik yasa dışı talimatlarının' karşılıksız kalmayacağı uyarısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı